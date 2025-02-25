Подоляк назвав три види найефективніших санкцій проти Росії

Санкції проти Росії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни запровадили санкції, спрямовані на ослаблення російської економіки та обмеження її військового потенціалу. Європейський Союз (ЄС), Сполучені Штати Америки (США), Велика Британія, Канада, Японія та інші держави заморозили активи російських банків, відключили деякі з них від міжнародної платіжної системи SWIFT, ввели експортні обмеження на високотехнологічні товари та запровадили персональні санкції проти чиновників, бізнесменів і пропагандистів.

У третю річницю повномасштабної війни Рада ЄС ухвалила широкомасштабний 16-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії.

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