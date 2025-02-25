Подоляк назвал три вида самых эффективных санкций против России

Санкции против России

После начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны ввели санкции, направленные на ослабление российской экономики и ограничение ее военного потенциала. Европейский Союз (ЕС), Соединенные Штаты Америки (США), Великобритания, Канада, Япония и другие государства заморозили активы российских банков, отключили некоторые из них от международной платежной системы SWIFT, ввели экспортные ограничения на высокотехнологичные товары и ввели персональные санкции против чиновников, бизнесменов и пропагандистов.

В третью годовщину полномасштабной войны Совет ЕС принял широкомасштабный 16-й пакет экономических и индивидуальных санкций против России.

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