Подоляк назвал три вида самых эффективных санкций против России

Санкции против Российской Федерации (РФ) являются эффективными, но и в дальнейшем остаются направления, которые позволили бы еще сильнее подорвать экономику врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телеканала FREEDOM.
По словам Подоляка, среди уже введенных санкций, наиболее эффективными являются:
"Остальные санкции тоже важны, поскольку они лишают Россию возможности покупать те или иные товары военного назначения или которые могут быть двойного назначения. Все санкции, конечно, важны, но перечисленные три вида - особенно", - пояснил Подоляк.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны ввели санкции, направленные на ослабление российской экономики и ограничение ее военного потенциала. Европейский Союз (ЕС), Соединенные Штаты Америки (США), Великобритания, Канада, Япония и другие государства заморозили активы российских банков, отключили некоторые из них от международной платежной системы SWIFT, ввели экспортные ограничения на высокотехнологичные товары и ввели персональные санкции против чиновников, бизнесменов и пропагандистов.
В третью годовщину полномасштабной войны Совет ЕС принял широкомасштабный 16-й пакет экономических и индивидуальных санкций против России.
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