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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подоляк назвав головні приорітети для України під час війни цією весною

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Цією весною антиросійська коаліція повинна продовжити тиснути на Росію та допомогти Україні підготуватися до ефективного контрнаступу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За словами радника голови Офісу президента, головними пріоритетами цією весною є:

  • збільшення військового виробництва, а саме снарядів й ракет;
  • прискорення постачання бронетехніки для ЗСУ й будівництво ремонтних баз;
  • ефективний контрнаступ наших воїнів;
  • жорсткий тиск на Росію з метою недопущення обходу санкцій.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Михайла Подоляка, Україна не має нічого спільного з підривом "Північного потоку" в Балтійському морі та не містить інформації про "проукраїнські диверсійні групи".

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