Подоляк назвав головні приорітети для України під час війни цією весною

Цією весною антиросійська коаліція повинна продовжити тиснути на Росію та допомогти Україні підготуватися до ефективного контрнаступу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Михайла Подоляка, Україна не має нічого спільного з підривом "Північного потоку" в Балтійському морі та не містить інформації про "проукраїнські диверсійні групи".

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