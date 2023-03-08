Подоляк назвал главные приоритеты для Украины во время войны этой весной

Этой весной антироссийская коалиция должна продолжить давить на Россию и помочь Украине подготовиться к эффективному контрнаступлению.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Михаила Подоляка, Украина не имеет ничего общего с подрывом "Северного потока" в Балтийском море и не содержит информации о "проукраинских диверсионных группах".

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