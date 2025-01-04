Подоляк назвав єдиний спосіб для НАТО перемогти Росію

Країни Північноатлантичного союзу (НАТО) психологічно не готові до війни з Росією. Єдиний шанс перемогти РФ - зробити це в Україні.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника телеканалу Freedom.
За його словами, в інформації про те, що Росія через 3-5 років буде готова атакувати країни НАТО, найбільше "вражає тотальна психологічна неготовність країн НАТО до війни як такої".
"У них (країн НАТО - ред.) досить багато зброї, вона набагато ефективніша, але вони не готові її використовувати. Відповідно, якщо через 5 років Росія збереже ті темпи мілітаризації й авторитарності, в якій вона сьогодні перебуває, у НАТО немає жодного шансу", - сказав він.
Подоляк зазначив, що країни НАТО "ніяк та ніколи" психологічно не будуть готові до війни з Росією, і в Кремлі це чудово розуміють.
"Тому Росія поступово в цій війні підвищує ставки, поступово скасовує всі табу, поступово скасовує всі правила. Зокрема, правила ведення воєн. І, відповідно, готує плацдарм, якщо вона зараз не програє в Україні. Тому єдина можливість перемогти РФ - перемогти її за рахунок України, тобто Україна це може зробити", - сказав радник глави ОП.
На думку Подоляка, якщо Україна не зможе перемогти Росію, "тоді країнам НАТО слід готуватися до вкрай важких наслідків".
Днями Михайло Подоляк зазначив, що Україна здатна вести переговори про мир з Росією, однак лише через інструменти примусу. На його думку, для ефективного тиску на агресора, потрібна економічна та дипломатична єдність.
Також радник глави Офісу президента заявив, що переговори з владою країни-агресора неможливі, оскільки наразі Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну за війну.
Крім того, Подоляк вважає, що затягування країн Заходу з наданням Україні озброєнь та з дозволом бити західними ракетами по території агресора, допомогло армії РФ перебудуватися та підготуватися до подальшого ведення війни.
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