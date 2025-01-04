Подоляк назвав єдиний спосіб для НАТО перемогти Росію

За його словами, в інформації про те, що Росія через 3-5 років буде готова атакувати країни НАТО, найбільше "вражає тотальна психологічна неготовність країн НАТО до війни як такої".

"У них (країн НАТО - ред.) досить багато зброї, вона набагато ефективніша, але вони не готові її використовувати. Відповідно, якщо через 5 років Росія збереже ті темпи мілітаризації й авторитарності, в якій вона сьогодні перебуває, у НАТО немає жодного шансу", - сказав він.

Подоляк зазначив, що країни НАТО "ніяк та ніколи" психологічно не будуть готові до війни з Росією, і в Кремлі це чудово розуміють.

"Тому Росія поступово в цій війні підвищує ставки, поступово скасовує всі табу, поступово скасовує всі правила. Зокрема, правила ведення воєн. І, відповідно, готує плацдарм, якщо вона зараз не програє в Україні. Тому єдина можливість перемогти РФ - перемогти її за рахунок України, тобто Україна це може зробити", - сказав радник глави ОП.

На думку Подоляка, якщо Україна не зможе перемогти Росію, "тоді країнам НАТО слід готуватися до вкрай важких наслідків".