Подоляк назвал единственный способ для НАТО победить Россию

Страны Североатлантического союза (НАТО) психологически не готовы к войне с Россией. Единственный шанс победить РФ - сделать это в Украине.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника телеканалу Freedom.
По его словам, в информации о том, что Россия через 3-5 лет будет готова атаковать страны НАТО, больше всего "поражает тотальная психологическая неготовность стран НАТО к войне как таковой".
"У них (стран НАТО - ред.) достаточно много оружия, оно гораздо эффективнее, но они не готовы его использовать. Соответственно, если через 5 лет Россия сохранит те темпы милитаризации и авторитарности, в которой она сегодня находится, у НАТО нет никакого шанса", - сказал он.
Подоляк отметил, что страны НАТО "никак и никогда" психологически не будут готовы к войне с Россией, и в Кремле это прекрасно понимают.
"Поэтому Россия постепенно в этой войне повышает ставки, постепенно отменяет все табу, постепенно отменяет все правила. В частности, правила ведения войн. И, соответственно, готовит плацдарм, если она сейчас не проиграет в Украине. Поэтому единственная возможность победить РФ - победить ее за счет Украины, то есть Украина это может сделать", - сказал советник главы ОП.
По мнению Подоляка, если Украина не сможет победить Россию, "тогда странам НАТО следует готовиться к крайне тяжелым последствиям".
На днях Михаил Подоляк отметил, что Украина способна вести переговоры о мире с Россией, но только через инструменты принуждения. По его мнению, для эффективного давления на агрессора, нужно экономическое и дипломатическое единство.
Также советник главы Офиса президента заявил, что переговоры с властями страны-агрессора невозможны, поскольку пока Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за войну.
Кроме того, Подоляк считает, что затягивание стран Запада с предоставлением Украине вооружений и с разрешением бить западными ракетами по территории агрессора, помогло армии РФ перестроиться и подготовиться к дальнейшему ведению войны.
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