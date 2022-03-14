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Подоляк назвал "позором" запросы России о военной помощи в Китай

Автор: Дмитрий Кузнецов

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал обращение России к Китаю за военной помощью позором для Москвы. Он добавил, что таким образом российское руководство уничтожило репутацию свой страны на фоне провального вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы ОП.

"РФ обратилась к Китаю за военной помощью, сообщают несколько влиятельных изданий (FT, NYT)", - написал Подоляк.

По его словам, на фоне крайне провальной сухопутной операции в Украине репутация России - это ничто.

"Но зачем натягивать на РФ такой позор, пытаясь хоть где-нибудь (Республика Беларусь, ОДКБ, Китай) найти силы, чтобы уничтожить Украину?" - добавил советник главы ОП.

Напомним, сегодня издания Financial Times и New York Times со ссылкой на свои источники сообщили об обращении России к Китаю за военной помощью.

Война России против Украины продолжается 19-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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