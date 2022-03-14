Подоляк назвав "ганьбою" запити Росії про військову допомогу в Китай

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк назвав звернення Росії до Китаю за військовою допомогою ганьбою для Москви. Він додав, що таким чином російське керівництво знищило репутацію своєї країни на тлі провального вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави ОП.

"Але навіщо натягувати на РФ таку ганьбу, намагаючись хоч де-небудь (Республіка Білорусь, ОДКБ, Китай) знайти сили, щоб знищити Україну?"- додав радник голови ОП.

За його словами, на тлі вкрай провальної сухопутної операції в Україні репутація Росії - це ніщо.

"РФ звернулася до Китаю за військовою допомогою, повідомляють кілька впливових видань (FT, NYT)", - написав Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні видання Financial Times і New York Times з посиланням на свої джерела повідомили про звернення Росії до Китаю за військовою допомогою.

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