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Подоляк назвал необходимое число РСЗО для освобождения захваченных территорий

Новина українською →
Киев, Четверг 09 июня 2022 23:43
Подоляк назвал необходимое число РСЗО для освобождения захваченных территорий Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Для освобождения захваченных территорий Украины необходимо от 150 до 300 реактивных систем залпового огня. У России сейчас этого оружия намного больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире радио BBC.

По его мнению, западным правительствам не хватает данных разведки и контрразведки по этому вопросу.

"Им бы не помешало четче понимать количество оружия, которое использует Россия, в том числе РСЗО. У нас будет паритет, как только у нас будет от 150 до 300 РСЗО, тогда мы сможем эффективно освобождать нашу территорию", - отметил он.

По словам Подоляка, в Киеве хорошо понимают опасения западных партнеров из-за возможности ударов по территории России со стороны Украины.

"Но этого не произойдет. Мы просто хотим защитить нашу страну и отогнать от границы российские войска, которые очень агрессивны и ведут войну жестоким, варварским способом", - пояснил он.

Советник главы ОП также констатировал, что у России нет другого видения своего существования, кроме как нападать на другие государства. Оккупация территорий позволит ей возобновить конфликт.

Минимальная цель Украины состоит в том, чтобы Россия вернулась туда, где она была 23 февраля, непосредственно перед вторжением, после чего могут быть возобновлены мирные переговоры, сказал Подоляк. В то же время, "максимальная цель" - завершение горячей фазы войны и полное восстановление территориальной целостности, подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно, что США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых последнюю неделю шли активные обсуждения.

Больше о том, зачем Украине нужны западные РСЗО, вы можете узнать в материале РБК-Украина "Изменит ход войны. Зачем Украине MLRS и почему союзники не спешат с их поставкой".

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