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Подоляк назвав необхідну кількість РСЗВ для звільнення захоплених територій

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Київ, Четвер 09 червня 2022 23:43
Подоляк назвав необхідну кількість РСЗВ для звільнення захоплених територій Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ВП (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Для звільнення захоплених територій України необхідно від 150 до 300 реактивних систем залпового вогню. У Росії зараз цієї зброї набагато більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі радіо BBC.

На його думку, західним урядам не вистачає даних розвідки і контррозвідки з цього питання.

"Їм би не завадило чіткіше розуміти кількість зброї, яку використовує Росія, в тому числі РСЗВ. У нас буде паритет, як тільки у нас буде від 150 до 300 РСЗВ, тоді ми зможемо ефективно звільняти нашу територію", - зазначив він.

За словами Подоляка, в Києві добре розуміють побоювання західних партнерів через можливість ударів по території Росії з боку України.

"Але цього не станеться. Ми просто хочемо захистити нашу країну і відігнати від кордону російські війська, які дуже агресивні і ведуть війну жорстоким, варварським способом", - пояснив він.

Радник глави ОП також констатував, що у Росії немає іншого бачення свого існування, окрім як нападати на інші держави. Окупація територій дозволить їй відновити конфлікт.

Мінімальна мета України полягає в тому, щоб Росія повернулася туди, де вона була 23 лютого, безпосередньо перед вторгненням, після чого можуть бути відновлені мирні переговори, сказав Подоляк. Водночас "максимальна мета" - завершення гарячої фази війни і повне відновлення територіальної цілісності, підкреслив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США все ж передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, навколо яких останній тиждень точилися активні обговорення.

Більше про те, навіщо Україні потрібні Західні РСЗВ, ви можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Змінить хід війни. Навіщо Україні MLRS і чому союзники не поспішають з їх постачанням".

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