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Подоляк назвал "дешевым спектаклем" намерения России обвинить Украину в обстрелах ЗАЭС

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия пытается в стенах ООН обвинить Украину в обстрелах Запорожской АЭС. Однако Москве не удастся этого сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он заявил, что Россия проводит провокации на крупнейшей в Европе атомной станции, минирует ее территории и обстреливает из нее города. Однако в своих преступных действиях РФ стремится обвинить украинских военных.

"Кремль хочет инициировать очередное дешевое представление в стенах ООН, но забывает: мир не работает по правилам российского телевидения", - написал он.

Стоит отметить, что Россия обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести заседание 11 августа, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС.

Напомним, что Россия 5 и 6 августа обстреляла Запорожскую АЭС через что появилась угроза утечки радиации.

В МАГАТЭ отметили, что пока ядерной угрозы нет, но зафиксированы повреждения.

В то же время страны G7 осудили действия России, призвали вернуть Украине контроль над ЗАЭС и пропустить на станцию экспертов МАГАТЭ.

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Запорожская АЭСООНРоссийская ФедерацияОфис президента