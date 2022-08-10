Подоляк назвав "дешевим спектаклем" наміри Росії звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕС

Росія намагається в стінах ООН звинуватити Україну в обстрілах Запорізької АЕС. Проте Москві не вдасться цього зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter .

Він заявив, що Росія здійснює провокації на найбільшій в Європі атомній станції, мінує її території та обстрілює з неї міста. Проте у своїх злочинних діях РФ прагне звинуватити українських військових.

"Кремль хоче ініціювати чергову дешеву виставу в стінах ООН, але забуває: світ не працює за правилами російського телебачення", - написав він.

Варто зазначити, що Росія звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням провести засідання 11 серпня, щоб обговорити ситуацію на Запорізькій АЕС.