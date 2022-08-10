Подоляк назвав "дешевим спектаклем" наміри Росії звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕС

Росія намагається в стінах ООН звинуватити Україну в обстрілах Запорізької АЕС. Проте Москві не вдасться цього зробити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.
Він заявив, що Росія здійснює провокації на найбільшій в Європі атомній станції, мінує її території та обстрілює з неї міста. Проте у своїх злочинних діях РФ прагне звинуватити українських військових.
"Кремль хоче ініціювати чергову дешеву виставу в стінах ООН, але забуває: світ не працює за правилами російського телебачення", - написав він.
Варто зазначити, що Росія звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням провести засідання 11 серпня, щоб обговорити ситуацію на Запорізькій АЕС.
Нагадаємо, що Росія 5 та 6 серпня обстріляла Запорізьку АЕС, через що з'явилася загроза витоку радіації.
У МАГАТЕ зазначили, що поки ядерної загрози немає, але зафіксовані пошкодження.
Водночас країни G7 засудили дії Росії, закликали повернути Україні контроль над ЗАЕС та пропустити на станцію експертів МАГАТЕ.
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