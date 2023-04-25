Подоляк натякнув на важливість інформаційної тиші довкола контрнаступу ЗСУ

Поки "глядачі" очікують на контрнаступ ЗСУ, українці, які покинули мирне життя, день за днем готуються відвойовувати свій рідний дім.

"Коли вже контрнаступ? На якому напрямку? Скільки буде людей та техніки? Який план бою? Журналісти закидують однотипними питаннями всіх, кого можна назвати "офіційною особою". Вболівальники сідають на трибуни і бажають знати, чи є ще час встигнути в буфет за курячими крильцями. "Військові оглядачі" сперечаються, чи буде "другий сезон" таким вдалим, як перший. Політичні аналітики попереджають: якщо перегляди впадуть, інвестори замисляться, чи продовжувати серіал на третій сезон. "Фанати" невдоволені: фото зруйнованих пейзажів та поранених людей вже не чіпляють, а шоуранери демонструють недостатню креативність", - пише Подоляк.

Зокрема, як відзначила заступник міністра оборони Ганни Маляр, численні "сценарії" контрнаступу ЗСУ, які сьогодні публікуються - в майбутньому можуть стати в основі сюжетів кіно.

"Але то все не про нашу історію. Нашу ми напишемо самі", - додала Маляр.