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Подоляк намекнул на важность информационной тишины вокруг контрнаступления ВСУ

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Пока "зрители" ожидают контрнаступление ВСУ, украинцы, покинувшие мирную жизнь, день за днем готовятся отвоевывать свой родной дом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Когда уже контрнаступление? На каком направлении? Сколько будет людей и техники? Какой план боя? Журналисты забрасывают однотипными вопросами всех, кого можно назвать "официальным лицом". Болельщики садятся на трибуны и желают знать, есть ли еще время успеть в буфет за куриными крылышками. "Военные обозреватели" спорят, будет ли "второй сезон" таким же удачным, как первый. Политические аналитики предупреждают: если просмотры упадут, инвесторы задумаются, продлевать ли сериал на третий сезон. "Фанаты" недовольны: фото разрушенных пейзажей и раненых людей уже не цепляют, а шоураннеры демонстрируют недостаточную креативность", - пишет Подоляк.

В частности, как отметила заместитель министра обороны Анны Маляр, многочисленные "сценарии" контрнаступления ВСУ, которые сегодня публикуются - в будущем могут стать в основе сюжетов кино.

"Но это все не о нашей истории. Нашу мы напишем сами", - добавила Маляр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам директора New Geopolitics Research Network Михаила Самуся, Россия может прибегнуть к ракетным ударам по военной инфраструктуре во время контрнаступления ВСУ.

В частности, как отметила Маляр, украинские войска уже ведут контрследующие действия на фронте, среди них и оборона Бахмута. При этом командование ВСУ имеет несколько планов освобождения территорий от оккупантов.

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