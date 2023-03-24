Подоляк про наступ окупантів на сході: якості немає, є тільки кількість

Російський наступ на сході України тримається на кількості ресурсу, а не якості. Проте українські військові передбачають дії ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю "24 каналу".
Він зазначив, що військове керівництво правильно оцінює росіян, які мають багато залишкових ресурсів радянського часу, а також мобілізованих, яких кидають на фронт. Зокрема на Бахмутський, Вугледарський, Авдіївський, Мар'їнський напрямки, де зараз точаться активні бої.
"Мобілізованих без різниці, це просто автоматично збільшується кількість чорних пакетів. А от ресурсів хотілося б, щоб було менше. Тобто кількість ми не недооцінюємо, а правильно оцінюємо. З точки зору якості не тільки ми, а й багато хто переоцінювали російську армію й узагалі", - сказав Подоляк.
Радник голови ОП додав, що у Росії "якості немає, є тільки кількість". Тому мета України знищувати ресурси РФ, аби закінчити війну.
"Такого типу війна - це принципова цивілізаційна війна, ціннісна, екзистенційна. Вона не може закінчитися тому, що нам складно. Ми маємо дійти до правильного фіналу. Росія має стати такою, яка вона є - маленькою, нікчемною державою, на яку ніхто не звертає уваги", - наголосив він.
Подоляк закликав українців не обговорювати сценарні плани Генштабу ЗСУ щодо ймовірного наступу. Він підкреслив, що про це можуть говорити лише військові та керівництво країни.
"Тому що, знову ж таки, плануванням займаються виключно військові Збройних Сил України. І виключно вони розуміють ризики, які несуть... Тому дочекаймося певних дій, після цього будемо вже проговорювати політичну складову цих дій", - сказав Подоляк.
Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що запеклі бої поблизу Бахмута тривають. Проте він наголосив, що російський наступ наткнувся на грамотну оборону ЗСУ і не прорвав її.
Водночас у розвідці зазначають, що говорити про нові великі наступи окупантів не варто, але ворог може спробувати тиснути на інших напрямках.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.