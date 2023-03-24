Подоляк о наступлении оккупантов на востоке: качества нет, есть только количество

Он отметил, что военное руководство правильно оценивает россиян, которые имеют много остаточных ресурсов советского времени, а также мобилизованных, которых бросают на фронт. В частности на Бахмутское, Угледарское, Авдеевское, Марьинское направления, где сейчас идут активные бои.

"Мобилизированный без разницы, это просто автоматически увеличивается количество черных пакетов. А вот ресурсов хотелось бы, чтобы было меньше. То есть количество мы не недооцениваем, а правильно оцениваем. С точки зрения качества не только мы, но и многие переоценивали российскую армию и вообще", - сказал Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что у России "качества нет, есть только количество". Поэтому цель Украины уничтожать ресурсы РФ, чтобы закончить войну.

"Такого типа война - это принципиальная цивилизационная война, ценностная, экзистенциальная. Она не может закончиться потому, что нам сложно. Мы должны дойти до правильного финала. Россия должна стать такой, какая она является - маленьким, ничтожным государством, на которое никто не обращает внимание", - подчеркнул он.

Подоляк призвал украинцев не обсуждать сценарные планы Генштаба ВСУ по поводу вероятного наступления. Он подчеркнул, что об этом могут говорить только военные и руководство страны.

"Потому что опять же планированием занимаются исключительно военные Вооруженных Сил Украины. И исключительно они понимают риски, которые несут... Поэтому дождемся определенных действий, после этого будем уже проговаривать политическую составляющую этих действий", - сказал Подоляк.

Напомним, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что ожесточенные бои вблизи Бахмута продолжаются. Однако он подчеркнул, что российское наступление наткнулось на грамотную оборону ВСУ и не прорвало ее.

В то же время в разведке отмечают, что говорить о новых больших наступлениях оккупантов не стоит, но враг может попытаться давить на другие направления.