Подоляк про можливість переговорів з РФ: жодного діалогу з вбивцями не буде

Україна не розпочинатиме жодних переговорів з Росією, оскільки так країна-агресор зможе підготуватися до наступного нападу.

За його словами, переговори з Росією неможливі, оскільки вона вже чітко зафіксувала свою мету у цій війні - знищення України. Країна-агресор вторглася на територію нашої держави, щоб вбивати.

"Які переговори з убивцею ти хочеш провести? Про що? Про те, щоб дати час вбивці підготуватися до наступного етапу і тебе добити, а в цей час провокувати тебе терактами, провокувати тебе політичними вбивствами, збільшити витрати на глобальну пропаганду, збільшити інформаційний тиск про те, що Україна - це нацисти?" - додав радник керівника ОП.

За його словами, під час таких переговорів вдасться домовитися лише про те, що Україна після 16 місяців війни добровільно стане навколішки перед Росією.

В результаті такого діалогу Росія не програє і не нестиме відповідальності за свої злочини проти українців, заявив Подоляк.

"Це світоглядна величезна війна. І тут може бути тільки так: одна країна виграла, інша програла. Тут немає посередині. Посередині - для України це означає, що ми програли", - зазначив він.

Переговори з Росією

Нагадаємо, ще минулого року президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони про неможливість переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

При цьому нещодавно секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов наголошував, що двері для діалогу з Росією зачинені і їх ніхто не відчиняв. Так він відреагував на слова китайського чиновника про те, що Київ нібито не відкидає можливості переговорів з Росією.

При цьому президент України Володимир Зеленський наголошував, що переговори з Росією зараз означатимуть заморожування війни.