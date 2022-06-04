Подоляк о мировой безопасности: РФ должна пройти через демилитаризацию и денацификацию

В интересах мировой безопасности Российская Федерация сама должна пройти через демилитаризацию, денацификацию и отказаться от государственной пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Для обеспечения глобальной безопасности Россия обязательно должна пройти через демилитаризацию (избавиться от крылатых ракет), денацификацию (запрет на Z-идеологию), депропагандизацию (приватизация ТВ) и международные трибуналы с приговорами военным преступникам. Другого пути просто нет", - отметил он.

Напомним, демилитаризация и денацификация являются одними из целей войны России против Украины, поскольку Москва считает, что якобы с украинской территории есть угрозы безопасности. Накануне представитель Совета Федерации РФ Андрей Климов заявил, что из-за поставок американского оружия требуется "более глубокая демилитаризация" Украины.

Ранее западные СМИ писали, что цель о денацификации Украины стала абсурдом, поскольку Россия сама привлекает в ряды своих вооруженных сил откровенных неонацистов.

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