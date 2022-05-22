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"Денацификация стала абсурдом". Россия привлекла неонацистов к войне в Украине, - Spiegel

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Берлин, Воскресенье 22 мая 2022 13:59
"Денацификация стала абсурдом". Россия привлекла неонацистов к войне в Украине, - Spiegel Фото: нашивка русских неонацистов из группировки "Русич" (warriors.fandom.com)
Автор: Юлия Бойко

Российские войска в ходе вторжения в Украину привлекли неонацистские группировки. Немецкая разведка подтверждает участие в боевых действиях как минимум нескольких из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Сообщается, что на прошлой неделе Федеральная разведывательная служба (BND) Германии разослала министерствам конфиденциальный отчет, в котором говорится, что многие российские правые экстремисты и неонацисты принимают участие во вторжении в Украину.

По данным разведки, как минимум две неонацистские группировки "Русская имперская лига" и "Русич" воюют против украинской армии.

"Сотрудничество с этими группировками доводит предполагаемую причину войны, так называемую "денацификацию" Украины, до абсурда", - пишут аналитики немецкой службы внешней разведки.

Spiegel отмечает, что в документе нет данных о численности неонацистов в рядах российской армии. Кроме того, в боевых действиях участвует "Русский имперский легион" - военизированное подразделение правой экстремистской группировки "Русское имперское движение", которое ранее уже воевало на Донбассе. Своей целью оно называет "ликвидацию сепаратистского образования Украина".

Также сообщается, что "Русский имперский легион" набирал бойцов с военным опытом, но неизвестно точно, было ли это решение принято по просьбе руководства России. Однако подтверждается то, что в боях в Украине был ранен главарь группировки Денис Гариев.

Возможные контакты с ЧВК "Вагнера"

Немецкая разведка отмечает, что в боях задействована и группировка "Русич" неонациста Алексея Мильчакова. Ее связывают с частной военной компанией "Вагнера", она дислоцировалась на Донбассе в 2014 и 2015 годах.

Группировка "Русич" известна особой жестокостью, ее участники не берут пленных. Ее основатель Мильчаков ко всему прочему считается садистом после того, как убил щенка и выставил фото в социальные сети. Также он неоднократно выкладывал фото с нацистской свастикой.

Напомним, "денацификация" Украины была заявлена президентом России Владимиром Путиным как одна из целей войны против Украины. Но по данным российских СМИ, в самой стране решили отказаться от этого термина, поскольку население его не понимает.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не будет обсуждать демилитаризацию и "денацификацию" с Москвой.

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