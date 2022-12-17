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Подоляк про мир за рахунок території України: чергова спроба "зберегти обличчя" Путіну

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Україна, Субота 17 грудня 2022 10:53
Подоляк про мир за рахунок території України: чергова спроба "зберегти обличчя" Путіну Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Будь-які поступки території у війні в Україні Кремль буде вважати своєю перемогою, а президент РФ Володимир Путін в такому випадку зможе "зберегти обличчя" так і не понісши відповідальність за вчинене.

Так відреагував радник голови ОП Михайло Подоляк на статтю колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Усі прихильники "простих рішень" мають пам’ятати очевидне: будь-яка угода з дияволом - "поганий мир" за рахунок територій України - стане перемогою Путіна та рецептом успіху для автократів по всьому світу", - написав Подоляк.

За його словами, таке рішення лише масштабує апетити Росії, суттєво збільшить російську агресивність, мультиплікує нові конфлікти по всьому світу, зробить ракети інструментом міжнародних відносин і призведе до ери нестабільності й нової гонитви за атомом з боку неядерних держав.

"Єдиний можливий шлях закінчення війни та встановлення миру лежить через повернення поваги до міжнародного права. А отже, через звільнення Україною своїх територій, відкритий судовий процес над російськими воєнними злочинцями та зобов’язання Росії до багаторічної виплати репарацій", - запевняє Подоляк.

Він додав, що на щастя, із кожним днем цей сценарій про бажання все ж таки "зберегти обличчя" Путіну, все більше розуміють у західних столицях по обидва боки океану.

"Ми чуємо це від Столтенберга та Борреля, Штайнмаєра та Держсекретаря Блінкена. Це говорить про одне: час "совєтологів" і любителів у будь-якій незрозумілій ситуації принести в жертву частину Європи закінчився разом із падінням Берлінської стіни. Настав час відповідального лідерства", - резюмував радник голови ОП.

Нагадаємо, колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер публікував статтю під назвою "Як уникнути ще однієї світової війни" в журналі The Spectator 12 грудня. У ній він представив своє бачення врегулювання війни в Україні, яке можна назвати, м'яко кажучи, суперечливим.

Зокрема, Кіссінджер припустив, що найкращим варіантом врегулювання війни в Україні, на його думку, є повернення до кордонів до 24 лютого - воєнним чи переговорним шляхом з можливим проведенням референдумів на спірних територіях.

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