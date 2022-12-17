Подоляк о мире за счет территории Украины: очередная попытка "сохранить лицо" Путину

Любые уступки территории в войне в Украине Кремль будет считать своей победой, а президент РФ Владимир Путин в таком случае сможет "сохранить лицо" так и не понеся ответственности за совершенное.

Так отреагировал советник главы ОП Михаил Подоляк на статью бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Все поклонники "простых решений" должны помнить очевидное: любое соглашение с дьяволом - "плохой мир" за счет территорий Украины - станет победой Путина и рецептом успеха для автократов по всему миру", - написал Подоляк.

По его словам, такое решение лишь масштабирует аппетиты России, существенно увеличит российскую агрессивность, мультиплицирует новые конфликты по всему миру, сделает ракеты инструментом международных отношений и приведет к эре нестабильности и погоне за атомом со стороны неядерных государств.

"Единственный возможный путь окончания войны и установления мира лежит через возвращение уважения к международному праву. Следовательно, через освобождение Украиной своих территорий, открытый судебный процесс над российскими военными преступниками и обязательства России к многолетней выплате репараций", - уверяет Подоляк.

Он добавил, что к счастью, с каждым днем этот сценарий про желание все же "сохранить лицо" Путина, все больше понимают в западных столицах по обе стороны океана.

"Мы слышим это от Столтенберга и Борреля, Штайнмайера и Госсекретаря Блинкена. Это говорит об одном: время "советологов" и любителей в любой непонятной ситуации принести в жертву часть Европы закончилось вместе с падением Берлинской стены. Настало время ответственного лидерства", - резюмировал советник главы ОП.