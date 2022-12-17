Подоляк о мире за счет территории Украины: очередная попытка "сохранить лицо" Путину
Любые уступки территории в войне в Украине Кремль будет считать своей победой, а президент РФ Владимир Путин в таком случае сможет "сохранить лицо" так и не понеся ответственности за совершенное.
Так отреагировал советник главы ОП Михаил Подоляк на статью бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Все поклонники "простых решений" должны помнить очевидное: любое соглашение с дьяволом - "плохой мир" за счет территорий Украины - станет победой Путина и рецептом успеха для автократов по всему миру", - написал Подоляк.
По его словам, такое решение лишь масштабирует аппетиты России, существенно увеличит российскую агрессивность, мультиплицирует новые конфликты по всему миру, сделает ракеты инструментом международных отношений и приведет к эре нестабильности и погоне за атомом со стороны неядерных государств.
"Единственный возможный путь окончания войны и установления мира лежит через возвращение уважения к международному праву. Следовательно, через освобождение Украиной своих территорий, открытый судебный процесс над российскими военными преступниками и обязательства России к многолетней выплате репараций", - уверяет Подоляк.
Он добавил, что к счастью, с каждым днем этот сценарий про желание все же "сохранить лицо" Путина, все больше понимают в западных столицах по обе стороны океана.
"Мы слышим это от Столтенберга и Борреля, Штайнмайера и Госсекретаря Блинкена. Это говорит об одном: время "советологов" и любителей в любой непонятной ситуации принести в жертву часть Европы закончилось вместе с падением Берлинской стены. Настало время ответственного лидерства", - резюмировал советник главы ОП.
Напомним, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер публиковал статью под названием "Как избежать еще одной мировой войны" в журнале The Spectator 12 декабря. В ней он представил свое видение урегулирования войны в Украине, который можно назвать мягко говоря, противоречивым.
В частности, Киссинджер предположил, что лучшим вариантом урегулирования войны в Украине, по его мнению, является возвращение к границам до 24 февраля - военным или переговорным путем с возможным проведением референдумов на спорных территориях.
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