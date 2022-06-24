Подоляк: Світ має знати, що "рекордний урожай" РФ - це вкрадене українське зерно
Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (president gov ua)
У Росії "рекордний урожай в історії" через вкрадене в Україні зерно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.
Він зауважив, що Росія вихваляється "рекордним урожаєм" на тлі продовольчої кризи в Африці та Азії.
"Для нас голод - це шанс", - відверто кажуть російські пропагандисти. Світ має знати: "рекордний урожай" - це вкрадене в українських фермерів зерно", - написав Подоляк.
Він додав, що справжній портрет Росії - це вбивці, крадії і кати.
Як повідомлялося раніше, РФ вже вкрала 500 тисяч тонн зерна з тимчасово захоплених Херсонської та Запорізької областей.
Окрім того, Туреччина купує вкрадене українське зерно.