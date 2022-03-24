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Подоляк про місяць війни: "Україна стала глобальним лідером"

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Четвер 24 березня 2022 19:30
Подоляк про місяць війни: "Україна стала глобальним лідером" Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Росія 24 лютого жорстоко увірвалась на українську землю. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що за місяць війни Україна показала, що вона велика та потужна нація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Подоляка.

За його словами, за цей нелегкий час кожен показав хто є хто.

"Місяць великої війни за свободу нашої держави позаду. Чи є в нас надія? В нас є віра в те, що ми точно переможемо. Місць війни показав хто є хто. Є окремі люди, які живуть в минулому і продовжують політичну істерику. Це завжди було, буде і навіть війна не може це змінити", - сказав він.

Також він додав, що 95% людей сьогодні живуть в іншій Україні, яка показала цілому світу, що таке велика нація.

"Україна сьогодні диктує політично-глобальну моду. Україна сьогодні диктує правила гри та стала глобальним лідером. Президент України особистість №1 в цьому світі. І я думаю, що завтра все буде по-українськи", - додав Подоляк.

Раніше ми повідомляли, що Подоляк пояснив, чому армія Росії зазнала фіаско в Україні.

Також ми писали, що Подоляк розповів про переведення Росією розрахунків за газ у рублі.

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