Подоляк про місяць війни: "Україна стала глобальним лідером"

Росія 24 лютого жорстоко увірвалась на українську землю. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що за місяць війни Україна показала, що вона велика та потужна нація.

За його словами, за цей нелегкий час кожен показав хто є хто.

"Місяць великої війни за свободу нашої держави позаду. Чи є в нас надія? В нас є віра в те, що ми точно переможемо. Місць війни показав хто є хто. Є окремі люди, які живуть в минулому і продовжують політичну істерику. Це завжди було, буде і навіть війна не може це змінити", - сказав він.

Також він додав, що 95% людей сьогодні живуть в іншій Україні, яка показала цілому світу, що таке велика нація.

"Україна сьогодні диктує політично-глобальну моду. Україна сьогодні диктує правила гри та стала глобальним лідером. Президент України особистість №1 в цьому світі. І я думаю, що завтра все буде по-українськи", - додав Подоляк.