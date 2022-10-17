Подоляк - Маску: якщо капітулювати перед Росією SpaceX стане SpaceZ на чолі з Рогозіним

"Якщо кожного разу капітулювати перед Росією, почувши ядерні погрози, через скільки ітерацій цього протистояння SpaceX стане SpaceZ із "Дмитром Рогозіним" як СЕО? І скільки ще країн розпочнуть хаотичні ядерні перегони, щоб захистити себе? Сумнівна стратегія", - написав він.

Зазначимо, що раніше голова SpaceX Ілон Маск висловився щодо тимчасово окупованого Криму. Так, він зазначив, що "Крим абсолютно точно розглядається Росією як невід'ємна частина Росії".

Маск написав, що півострів має критичне значення для нацбезпеки Росії, оскільки він є її південною військово-морською базою.

"З їхньї точки зору, втрата Криму - це все одно, що для США втрата Гавайських островів і Перл-Харбору", - написав Маск.

Окрім того, голова SpaceX припустив, що якщо Росія постане перед вибором: втратити Крим або застосувати ядерну зброю на полі бою, вона обере останнє.

"Ми вже всіляко вводили санкції/відсікали Росію, тож що їм ще втрачати? Якщо ми знищимо Росію ядерною зброєю, вони знищать нас, і тоді у нас буде Третя світова війна", - додав він.

Раніше Ілон Маск заявляв, що РФ має можливість повністю знищити США і Європу ядерними ракетами менше, ніж за 30 хвилин.

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