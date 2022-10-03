Подоляк про критику армії РФ з боку Кадирова та Пригожина: павуки почали шукати винного

У Росії вже починають шукати винного у поразках на фронті. Зокрема, з критикою російської армії виступили глава Чечні Рамзан Кадиров та власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
Він підкреслив, що діями російських військ в Україні керують безліч чиновників і політиків РФ, зокрема і глава Кремля Володимир Путін.
"Хто керує військовими діями в Росії: кремлівські клерки, внутрішні спецслужби, власники ПВК із зеків, хазяїн Чечні, z-пропагандисти, особисто Путін", - зазначив він.
Проте після низки поразок на фронті в Росії вже почали шукати винного.
"Павуки в закритій банці почали свою роботу з пошуку винного. Хтось не виживе", - додав Подоляк.
Нагадаємо, аналітики ISW зазначають, що Кадиров та "повар Путіна" Пригожин критикують військове командування РФ. Це своєю чергою підриває авторитет Путіна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.