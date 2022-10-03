UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подоляк про критику армії РФ з боку Кадирова та Пригожина: павуки почали шукати винного

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії вже починають шукати винного у поразках на фронті. Зокрема, з критикою російської армії виступили глава Чечні Рамзан Кадиров та власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Він підкреслив, що діями російських військ в Україні керують безліч чиновників і політиків РФ, зокрема і глава Кремля Володимир Путін.

"Хто керує військовими діями в Росії: кремлівські клерки, внутрішні спецслужби, власники ПВК із зеків, хазяїн Чечні, z-пропагандисти, особисто Путін", - зазначив він.

Проте після низки поразок на фронті в Росії вже почали шукати винного.

"Павуки в закритій банці почали свою роботу з пошуку винного. Хтось не виживе", - додав Подоляк.

Нагадаємо, аналітики ISW зазначають, що Кадиров та "повар Путіна" Пригожин критикують військове командування РФ. Це своєю чергою підриває авторитет Путіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська ФедераціяКадировПВК ВагнераОфіс президента