Подоляк о критике армии РФ со стороны Кадырова и Пригожина: пауки начали искать виновного

Он подчеркнул, что действиями российских войск в Украине руководят множество чиновников и политиков РФ, в том числе глава Кремля Владимир Путин.

"Кто руководит военными действиями в России: кремлевские клерки, внутренние спецслужбы, владельцы ЧВК из зэков, хозяин Чечни, z-пропагандисты, лично Путин", - отметил он.

Однако после ряда поражений на фронте в России уже начали искать виновного.

"Пауки в закрытой банке начали свою работу по поиску виновного. Кто-то не выживет", - добавил Подоляк.