Подоляк про крапку в діалозі з Кремлем: немає сенсу говорити з "танцюристами на кістках"

"Фіксуємо та закріплюємо основи: 1. Немає жодного сенсу вести переговори з "танцюристами на кістках" - Путіним і його найближчим оточенням. Їхні слова мають від’ємну вартість. 2. Переговори можливі, але з новим президентом Росії, який більш адекватно оцінюватиме реальність", - написав Подоляк.

Нагадаємо, після вчорашнього оголошення Путіним анексії окупованих територій України, президент Володимир Зеленський поставив крапку в переговорах з Росією та наголосив, Київ буде вести діалог з Москвою лише за правління нового президента РФ.

Додамо, що позицію Зеленського підтримав і секретар РНБО Олексій Данілов, він заявив, рішення української влади відмовитися від переговорів з Росією є остаточним.

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