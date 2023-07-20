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Подоляк про контрнаступ ЗСУ: буде важким і тривалим

Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Контрнаступ Збройних сил України, який розпочався минулого місяця, буде важким і займе досить багато часу. Операція ускладнюється щільним мінування та затримками постачання зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка в інтерв'ю AFР.

За його словами, прогрес іде "повільніше, ніж хотілося б".

"Безумовно, ця операція буде досить важкою, довгою і займе досить багато часу", - сказав Подоляк.

Радник голови ОП зазначив, що контрнаступ ускладнюється щільним мінуванням, а також проблемами з матеріально-технічним забезпеченням, зокрема з постачанням зброї.

"Давайте будемо об'єктивними, Росія має перевагу в повітрі над фронтом. Звичайно, нам потрібна додаткова бронетехніка - дві-три сотні танків, перш за все. Нам потрібно від 60 до 80 літаків F-16, щоб добре закрити небо, особливо на фронті", - пояснив Подоляк.

При цьому він додав, що кількість наступальних операцій української армії "поступово зростає", і наразі ще не всі підготовлені бригади задіяні на полі бою.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські захисники з початку літа продовжують контрнаступ на окремих напрямках. Вони вже змогли звільнити від росіян низку населених пунктів на південному сході.

У Генштабі повідомляли, що українські військові продовжують вести наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, вони мали успіх на напрямках Велика Новосілка - Старомайорське та Новосілка - Старомайорське.

Тим часом на Бахмутському напрямку українські захисники ведуть наступальні дії північніше та південніше Бахмута. Зазначимо, що росіяни були вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки.

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