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Подоляк о контрнаступлении ВСУ: будет тяжелым и длительным

Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Начавшееся в прошлом месяце контрнаступление Вооруженных сил Украины будет тяжелым и займет достаточно много времени. Операция осложняется плотным минированием и задержками поставок оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в интервью AFР, передает Deutsche Welle.

По его словам, прогресс идет "медленнее, чем хотелось бы".

"Безусловно, эта операция будет достаточно тяжелой, долгой и займет достаточно много времени", - сказал Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что контрнаступление осложняется плотным минированием, а также проблемами с материально-техническим обеспечением, в том числе с поставкой оружия.

"Давайте будем объективными, Россия имеет преимущество в воздухе над фронтом. Конечно, нам нужна дополнительная бронетехника - две-три сотни танков, прежде всего. Нам нужно от 60 до 80 самолетов F-16, чтобы хорошо закрыть небо, особенно на фронте", - объяснил Подоляк.

При этом он добавил, что количество наступательных операций украинской армии "постепенно растет", пока еще не все подготовленные бригады задействованы на поле боя.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские защитники с начала лета продолжают контрнаступление на отдельных направлениях. Они уже смогли освободить от россиян ряд населённых пунктов на юго-востоке.

В Генштабе сообщали, что украинские военные продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, они имели успех на направлениях Большая Новоселка - Старомайорское и Новоселка - Старомайорское.

Тем временем на Бахмутском направлении украинские защитники ведут наступательные действия севернее и южнее Бахмута. Отметим, что россияне были вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василовки.

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