ru ua
Пт, 10 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Подоляк о коллаборантах: должны понимать, что становятся целью спецслужб Украины

Новина українською →
Киев, Пятница 10 июня 2022 20:50
Подоляк о коллаборантах: должны понимать, что становятся целью спецслужб Украины Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Коллаборанты на оккупированном юге должны понимать, что становятся законной целью для украинских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По его словам, число коллаборантов на оккупированной части юга Украины настолько мало, что Россия планирует завозить своих чиновников.

"Но бывают и предатели. Каждое должностное лицо, соглашающееся сотрудничать с оккупантами, должно понимать, что подписывает себе приговор и становится законной целью для украинских спецслужб и судов", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что народного депутата Алексея Ковалева, который сотрудничает с оккупантами в Херсонской области, лишат мандата по стандартной процедуре

Также стало известно о новом механизме конфискации имущества коллаборантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Война России против Украины
NEWS
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз