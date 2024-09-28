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Подоляк про китайсько-бразильську "мирну" ініціативу: це друзі капітуляції

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Китай спільно з партнерами заявив про створення платформи "Друзі миру". Однак ці ініціативи базуються виключно на концепції РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Вона ні на що не буде впливати. Немає ніяких "друзів миру". Це "друзі капітуляції". Вони пропонують оці всі "мирні ініціативи", які виключно базують на концепції РФ. Тобто - давайте негайно припинимо війну, залишимо РФ на окупованих територіях і не дамо РФ програти війну...", - наголосив Подоляк.

Радник керівника ОП зауважив, що це не "мирні ініціативи" - це ініціативи капітулянтського характеру.

"Це можна камуфлювати, як це постійно робить російська пропаганда... Ще раз. Чітко зафіксую. Є виключно формула миру Зеленського, де все чітко базовано на міжнародному праві. РФ не хоче ніякого миру, вона хоче припинення війни, але хоче отримати й оперативну паузу. Тому ніяких мирних ініціатив, крім української, не може бути", - підкреслив він.

Зауважимо, що вчора Китай заявив, що спільно з країнами Глобального Півдня хоче створити платформу "Друзі миру". Вона нібито буде направлена на так зване політичне врегулювання війни в Україні.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто своє чергою заявив, що Угорщина приєднається до платформи "Друзі миру", яку організовують Китай і Бразилія. Ба більше, за його словами, до цієї ініціативи вже долучилися 15 країн, серед яких Туреччина, Казахстан, Саудівська Аравія, Мексика, Замбія та Кенія.

Детальніше про платформу "Друзі світу" і як Китай позиціонує себе в російсько-українській війні, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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