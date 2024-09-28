Подоляк про китайсько-бразильську "мирну" ініціативу: це друзі капітуляції

"Вона ні на що не буде впливати. Немає ніяких "друзів миру". Це "друзі капітуляції". Вони пропонують оці всі "мирні ініціативи", які виключно базують на концепції РФ. Тобто - давайте негайно припинимо війну, залишимо РФ на окупованих територіях і не дамо РФ програти війну...", - наголосив Подоляк.

Радник керівника ОП зауважив, що це не "мирні ініціативи" - це ініціативи капітулянтського характеру.

"Це можна камуфлювати, як це постійно робить російська пропаганда... Ще раз. Чітко зафіксую. Є виключно формула миру Зеленського, де все чітко базовано на міжнародному праві. РФ не хоче ніякого миру, вона хоче припинення війни, але хоче отримати й оперативну паузу. Тому ніяких мирних ініціатив, крім української, не може бути", - підкреслив він.