Подоляк о китайско-бразильской "мирной" инициативе: это друзья капитуляции

"Она ни на что не будет влиять. Нет никаких "друзей мира". Это "друзья капитуляции". Они предлагают эти все «мирные инициативы", которые исключительно базируют на концепции РФ. То есть - давайте немедленно прекратим войну, оставим РФ на оккупированных территориях и не дадим РФ проиграть войну...", - подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя ОП отметил, что это не "мирные инициативы" - это инициативы капитулянтского характера.

"Это можно камуфлировать, как это постоянно делает российская пропаганда... Еще раз. Четко зафиксирую. Есть исключительно формула мира Зеленского, где все четко базируется на международном праве. РФ не хочет никакого мира, она хочет прекращения войны, но хочет получить и оперативную паузу. Поэтому никаких мирных инициатив, кроме украинской, не может быть", - подчеркнул он.