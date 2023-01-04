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Подоляк про кінець війни: не зупиниться, поки росіяни не видадуть авторів "спецоперації"

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Київ, Середа 04 січня 2023 16:10
Подоляк про кінець війни: не зупиниться, поки росіяни не видадуть авторів "спецоперації" Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Війна в Україні не закінчиться, поки росіяни повністю не покинуть території нашої країни, включно з Кримом, а також не видадуть авторів вторгнення.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Ніхто не зупинятиметься… поки росіяни не втечуть з України, не повернуть українцям вкрадені в них будинки та квартири в Криму, не видадуть авторів "спеціальної воєнної операції"/воєнних злочинців, не вивчать сенсу поняття "міжнародне право"", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, нещодавно керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що 2023 рік може стати для України переможним. За його словами, хороших новин варто очікувати у середині або у другій половині 2023-го.

Детальніше про те, чи є в України шанс закінчити війну в 2023 році - у матеріалі РБК-Україна.

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