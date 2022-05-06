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Подоляк об "исчезновении" экипажа крейсера "Москва": Россия своих всегда бросает

Новина українською →
Пятница 06 мая 2022 16:20
Подоляк об "исчезновении" экипажа крейсера "Москва": Россия своих всегда бросает Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк отреагировал на "исчезновение" экипажа крейсера "Москва". Он заявил, что российские генералы разводят руками и говорят, что экипаж участие в войне не принимал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника в Twitter.

По его словам, в России генералы готовят к отправке на войну новую партию военных.

Он отметил, что кто из российских военных погиб в войне, то "проиграл", и никаких выплат родные не получают.

"Не воевал, не погибал, просто исчез - разводят руками русские генералы, готовя к отправке в Украину новую партию смертников. Ни почестей, ни славы, ни выплат, ни медалей. Кто погиб, тот проиграл, кто выжил - остался калекой с клеймом позора на всю жизнь. Родина (РФ) покинет всегда. (2/2)", - написал Подоляк.

Ранее мы сообщали, что 14 апреля состоялась атака крейсера "Москва" украинскими ракетами "Нептун". После этого в Минобороны РФ подтвердили, что корабль затонул, но в результате пожара и жертвой стал только один моряк.

Также отец матроса с крейсера "Москва" направил запрос в прокуратуру РФ об исчезновении сына. Мужчине заявили, что он не участвовал в "спецоперации".

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