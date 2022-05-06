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Подоляк про "зникнення" екіпажу крейсера "Москва": Росія своїх завжди кидає

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П'ятниця 06 травня 2022 16:20
Подоляк про "зникнення" екіпажу крейсера "Москва": Росія своїх завжди кидає Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Радник глави ОП України Михайло Подоляк відреагував на "зникнення" екіпажу крейсера "Москва". Він заявив, що російські генерали розводять руками та кажуть, що екіпаж участь у війні не брав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника у Twitter.

За його словами, у Росії генерали готують до відправки на війну нову партію військових.

Він зазначив, що хто з російських військових загинув у війні, то "програв", і ніяких виплат рідні не отримують.

"Не воював, не гинув, просто зник - розводять руками російські генерали, готуючи до відправки в Україну нову партію смертників. Ні почестей, ні слави, ні виплат, ні медалей. Хто загинув, той програв, хто вижив - залишився калікою з тавром ганьби на все життя. Батьківщина (РФ) покине завжди. (2/2)", - написав Подоляк.

Раніше ми повідомляли, що 14 квітня відбулась атака крейсера "Москва" українськими ракетами "Нептун". Після цього в Міноборони РФ підтвердили, що корабель затонув, але в результаті пожежі та жертвою став тільки один моряк.

Також батько матроса з крейсера "Москва" надіслав запит у прокуратуру РФ про зникнення сина. Чоловіку заявили, що він не брав участі в "спецоперації".

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