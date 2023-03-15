Подоляк про інцидент з безпілотником США: Росія примітивно намацує "червоні лінії"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка.

Радник глави Офісу президента згадав про "випадкові" крилаті ракети у повітряних просторах Європи, знищення американського безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем, про анонімних розвідників з їхніми версіями підриву NS, вуличні протести у Молдові та проросійські ініціативи уряду Грузії.

За словами Подоляка, це і є "примітивні спроби РФ намацати нові "червоні лінії" й виставити ультиматуми".

Нагадаємо, вчора над Чорним морем винищувач росіян Су-27 врізався в американський безпілотник MQ-9 Reaper. Внаслідок цього дрон США був збитий.

Згодом стало відомо, що Держдеп США викличе російського посла для того, щоб висловити йому "рішучі заперечення".

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