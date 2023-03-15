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Подоляк об инциденте с беспилотником США: Россия примитивно нащупывает "красные линии"

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Украина, Среда 15 марта 2023 20:27
Подоляк об инциденте с беспилотником США: Россия примитивно нащупывает "красные линии" Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Россия создает примитивные попытки нащупать новые "красные линии" и выставить ультиматумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Советник главы Офиса президента упомянул о "случайных" крылатых ракетах в воздушных пространствах Европы, уничтожение американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем, об анонимных разведчиках с их версиями подрыва NS, уличных протестах в Молдове и пророссийских инициативах правительства Грузии.

По словам Подоляка, это и есть "примитивные попытки РФ нащупать новые "красные линии" и выставить ультиматумы".

Напомним, вчера над Черным морем истребитель россиян Су-27 врезался в американский беспилотник MQ-9 Reaper. В результате этого дрон США был сбит.

Впоследствии стало известно, что Госдеп США вызовет российского посла для того, чтобы выразить ему "решительные возражения".

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