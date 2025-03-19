Подоляк: головним опонентом США є Росія, яка ігнорує будь-які правила

За словами Подоляка, попри поширену думку, що основним суперником Вашингтона є Китай, ситуація є інакшою. Пекін прагне до домінування, однак готовий діяти в межах визначених правил та суворо їх дотримуватися. Натомість Росія зацікавлена у створенні хаосу, оскільки відсутність правил дає їй можливість претендувати на домінування. Чіткі ж домовленості та встановлені правила лише обмежують її.



Він додав, що у порівнянні з Китаєм чи США, Росія значно поступається як у ресурсах, так і в політичному, репутаційному впливі. Саме тому вона постійно конфліктує з Вашингтоном, щоб зберігати ілюзію рівноправного гравця. Для цього Кремль створює нестабільність у різних регіонах, таких як Африка, Латинська Америка чи Близький Схід.

"Тому з Росією домовитись ширше, викинувши з рівняння Україну, не вийде... Україна - це базове для того, щоб вийти на нові правила. Якщо цю війну неправильно фіналізуємо, то правила негативні і вони будуть зменшувати дохідності всіх регіонів країн і так далі. Якщо буде війна правильно фіналізована, ми будемо мати з вами на певний час сталий мир, як такий з певними правилами", - додав він.

Відносини Росії та США

Після початку повномасштабної війни Росії проти України відносини між США та РФ досягли найгіршого рівня з часів Холодної війни. Вашингтон запровадив масштабні санкції проти Москви, обмеживши її фінансовий сектор, енергетичний експорт та доступ до технологій. Окрім цього, США стали одним із ключових союзників України, надаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу.

Під час другого терміну президентства голова Білого дому Дональд Трамп змінив курс Штатів. З 20 січня між представниками США та Росії відбулися щонайменше дві зустрічі для "встановлення двосторонніх відносин"

Детальніше про перезавантаження відносин між США та Росією - у матеріалі РБК-Україна.