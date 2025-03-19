Подоляк: главным оппонентом США является Россия, которая игнорирует любые правила

По словам Подоляка, несмотря на распространенное мнение, что основным соперником Вашингтона является Китай, ситуация иная. Пекин стремится к доминированию, однако готов действовать в рамках определенных правил и строго их придерживаться. Зато Россия заинтересована в создании хаоса, поскольку отсутствие правил дает ей возможность претендовать на доминирование. Четкие же договоренности и установленные правила только ограничивают ее.



Он добавил, что по сравнению с Китаем или США, Россия значительно уступает как в ресурсах, так и в политическом, репутационном влиянии. Именно поэтому она постоянно конфликтует с Вашингтоном, чтобы сохранять иллюзию равноправного игрока. Для этого Кремль создает нестабильность в различных регионах, таких как Африка, Латинская Америка или Ближний Восток.

"Поэтому с Россией договориться шире, выбросив из уравнения Украину, не получится... Украина - это базовое для того, чтобы выйти на новые правила. Если эту войну неправильно финализируем, то правила негативные и они будут уменьшать доходности всех регионов стран и так далее. Если будет война правильно финализирована, мы будем иметь с вами на время устойчивый мир, как таковой с определенными правилами", - добавил он.

Отношения России и США

После начала полномасштабной войны России против Украины отношения между США и РФ достигли худшего уровня со времен Холодной войны. Вашингтон ввел масштабные санкции против Москвы, ограничив ее финансовый сектор, энергетический экспорт и доступ к технологиям. Кроме этого, США стали одним из ключевых союзников Украины, предоставляя военную, финансовую и гуманитарную помощь.

Во время второго срока президентства глава Белого дома Дональд Трамп изменил курс Штатов. С 20 января между представителями США и России состоялись как минимум две встречи для "установления двусторонних отношений"

Подробнее о перезагрузке отношений между США и Россией - в материале РБК-Украина.