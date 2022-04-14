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Подоляк о гарантиях безопасности: в ближайшее время будем понимать конфигурацию

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Украина продолжает активно вести переговоры с потенциальными гарантами своей безопасности. На данный момент обсуждаются юридические обязательства в рамках многостороннего договора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка на телемарафоне.

По его словам, на сегодня интенсивно работает переговорный блок на уровне политических стран, которые потенциально могут стать гарантами безопасности.

"Сейчас идут консультации по поводу того, какие нужно брать на себя юридические обязательства, как это будет вырисовываться в рамках многостороннего договора... Я думаю, что в ближайшее время мы будем понимать конфигурацию", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее глава переговорной группы Давид Арахамия заявил, что Китай интересуется возможностью стать гарантом, а Германия, Турция, Франция и Италия уже готовы стать подписантами.

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