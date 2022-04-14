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Подоляк про гарантії безпеки: найближчим часом будемо розуміти конфігурацію

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Україна продовжує активно вести переговори з потенційними гарантами своєї безпеки. На даний момент обговорюються юридичні зобов'язання в рамках багатостороннього договору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка на телемарафоні.

За його словами, на сьогодні інтенсивно працює переговорний блок на рівні політичних країн, які потенційно можуть стати гарантами безпеки.

"Зараз йдуть консультації з приводу того, які потрібно брати на себе юридичні зобов'язання, як це буде вимальовуватися в рамках багатостороннього договору... Я думаю, що найближчим часом ми будемо розуміти конфігурацію", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше голова переговорної групи Давид Арахамія заявив, що Китай цікавиться можливістю стати гарантом, а Німеччина, Туреччина, Франція та Італія вже готові стати підписантами.

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