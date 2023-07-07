Подоляк про допомогу Україні: зброя має значення, від війни залежить майбутнє світу
Війна, яка наразі триває в Україні, визначить майбутнє світу. Міжнародні партнери повинні прискорити допомогу нашим військовим, якщо не хочуть, щоб майбутнє було російським.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.
"У великій кривавій війні, яка триває вже понад 16 місяців і яка визначить майбутнє світу – чи беззаконне воно (по-російському), або ж все/таки міжнародне право існує, – кількість зброї має значення. Тому зброя, іще зброя та ще більше зброї, зокрема й касетної", - Подоляк.
Радник голови Офісу президента також закликав припинити розмови на користь російських планів й занепокоєнь, оскільки військові злочинці все одно повинні будуть сидіти на лаві підсудних.
Касетні боєприпаси Україні
Згідно з даними The Washington Post, президент США Джо Байден схвалив передачу Україні касетних боєприпасів. Про надання допомоги мають оголосити сьогодні. Як раніше відзначили в Пентагоні, ЗСУ можуть ефективно використовувати боєприпаси проти розташованих в окопах російських військ.
Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила проти відправлення касетних боєприпасів, оскільки Берлін підписав конвенцію про нерозповсюдження цієї зброї.
Детальніше про боєприпаси можна прочитати в матеріалі агентства.
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