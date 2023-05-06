UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подоляк про ядерні погрози РФ: пряме свідчення наростаючого страху серед еліт

Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Зростання кількості ядерних погроз від РФ є прямим свідченням наростаючого страху в елітах Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Кількість ядерних погроз зросла, а не можливість застосування. Кількість ядерних погроз - пряме свідчення наростаючого страху в елітах Росії. Вони розуміють, що сценарії "B", "C", "D", заморожений конфлікт - вони не можливі на сьогодні. Вони панікують", - сказав Подоляк.

Він пояснив, що величезна країна з накопиченим ядерним арсеналом, яка роками погрожувала армією, а зараз говорять "якщо що, то будемо використовувати ядерну зброю, бо іншого виходу немає".

"Це ознака величезного, практично паралізуючого страху у них...", - наголосив радник.

До того ж, за словами Подоляка, сьогодні "поступово вимальовується конструкція, коли ми розуміємо, що ні Пєсков, ні Володін, ні Медвєдєв, ні тим більше Рогозін не мають суттєвої інформаційної ціни", радник додав, що нині вони несуб'єктні й просто публічно демонструють свій страх.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що насправді означають ядерні погрози Кремля.

Додамо, як нещодавно заявили в Нідерландах, погрози Кремля ядерною зброєю не похитнуть країни НАТО на допомогу Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти України