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Подоляк о дате очных переговоров с Россией: сейчас давать сроки неправильно

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич

На сегодня неизвестно, когда состоятся мирные переговоры делегаций Украины и России в очном формате. Конкретная дата может зависеть от ситуации на фронтах.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"К сожалению, война не имеет конкретных сроков: мы к этому дню достигнем этого и этого. Так же, как и переговорный процесс, основные, фундаментальные положения которого зависят от ситуации на фронтах", - отметил он.

Подоляк отметил роль Вооруженных сил Украины, которые на поле боя создают условно комфортные условии для переговорщиков, позволяя предлагать какие-то формулы и настаивать на их имплементации.

"Но давать какие-то сроки, с учетом того, что интенсивность боевых действий не уменьшается, а наоборот нарастает, сейчас было бы неправильно. Я понимаю, что в Украине очень многие любят говорить: через две недели что-то уже закончится, через день что-то возьмем и т.д. Эту болезнь уже надо как-то вылечить", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил готовность принять новый раунд переговоров Украины и России.

Кроме того, накануне стало известно, что лидер белорусского режима Александр Лукашенко тоже захотел присоединиться к переговорному процессу.

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