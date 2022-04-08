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Подоляк про дату очних переговорів з Росією: зараз давати терміни неправильно

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч

На сьогодні невідомо, коли відбудуться мирні переговори делегацій України та Росії в очному форматі. Конкретна дата може залежати від ситуації на фронтах.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"На жаль, війна не має конкретних термінів: ми до цього дня досягнемо цього і цього. Так само, як і переговорний процес, основні, фундаментальні положення якого залежать від ситуації на фронтах", - зазначив він.

Подоляк відзначив роль Збройних сил України, які на полі бою створюють умовно комфортні умови для переговірників, дозволяючи пропонувати якісь формули і наполягати на їх імплементації.

"Але давати якісь терміни, з урахуванням того, що інтенсивність бойових дій не зменшується, а навпаки наростає, зараз було б неправильно. Я розумію, що в Україні дуже багато хто любить говорити: через два тижні щось вже закінчиться, через день щось візьмемо і т.д. Цю хворобу вже треба якось вилікувати", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу висловив готовність прийняти новий раунд переговорів України і Росії.

Крім того, напередодні стало відомо, що лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко теж захотів приєднатися до переговорного процесу.

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