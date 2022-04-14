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Подоляк о членстве Швеции и Финляндии в альянсе: Кремль получит НАТО в получасе езды от Петербурга

Новина українською →
Киев, Четверг 14 апреля 2022 13:09
Подоляк о членстве Швеции и Финляндии в альянсе: Кремль получит НАТО в получасе езды от Петербурга Фото: МИхаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия продолжает заявлять, что начала масштабную войну против Украины, чтобы не позволить вступить в НАТО. Однако из-за своих действий, Швеция и Финляндия вступят в Альянс, который будет в получасе езды от Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Подоляка в Telegram.

"Защитить свои границы". Более лицемерной причины для массового убийства украинцев нельзя искать. Что ж, после вступления в Североатлантический союз Швеции и Финляндии, который может состояться уже в последующие полгода, Кремль получит НАТО в получасе езды от Санкт-Петербурга. И это обязательные последствия, если страна не умеет анализировать опасности", - заявил Подоляк.

По его словам, в Украине погибли более 20 тысяч российских солдат, а разрушенная экономика России держится только на продаже сырья.

"Полная политическая изоляция. Крайне токсичная репутация. "Бучанские мясники" – это уже вписано в учебники истории. Но "спецоперация" все равно "идет по плану". Что же это был за план и кто в здравом уме его санкционировал? Многоходовка?", - добавил Подоляк.

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