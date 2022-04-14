ru ua
Чт, 14 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Подоляк про членство Швеції та Фінляндії в Альянсі: Кремль отримає НАТО за півгодини їзди від Петербурга

Новость на русском →
Київ, Четвер 14 квітня 2022 13:09
Подоляк про членство Швеції та Фінляндії в Альянсі: Кремль отримає НАТО за півгодини їзди від Петербурга Фото: Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія продовжує заявляти, що почала масштабну війну проти України, щоб не дозволити вступити в НАТО. Однак через свої дії, Швеція і Фінляндія вступлять в Альянс, який буде в півгодини їзди від Санкт-Петербурга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Подоляка в Telegram.

"Захистити свої кордони". Більш лицемірної причини для масового вбивства українців не можна шукати. Що ж, після вступу до Північноатлантичного союзу Швеції і Фінляндії, який може відбутися вже в наступні пів року, Кремль отримає НАТО в пів години їзди від Санкт-Петербурга. І це обов'язкові наслідки, якщо країна не вміє аналізувати небезпеки", - заявив Подоляк.

За його словами, в Україні загинули понад 20 тисяч російських солдатів, а зруйнована економіка Росії тримається тільки на продажу сировини.

"Повна політична ізоляція. Вкрай токсична репутація. "Бучанські м'ясники" - це вже вписано в підручники історії. Але "спецоперація" все одно "йде за планом". Що ж це був за план і хто в здоровому глузді його санкціонував? Багатоходівка?",- додав Подоляк.

Війна в Україні триває вже 50 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Подоляк НАТО Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні