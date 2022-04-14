Подоляк про членство Швеції та Фінляндії в Альянсі: Кремль отримає НАТО за півгодини їзди від Петербурга

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія продовжує заявляти, що почала масштабну війну проти України, щоб не дозволити вступити в НАТО. Однак через свої дії, Швеція і Фінляндія вступлять в Альянс, який буде в півгодини їзди від Санкт-Петербурга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Подоляка в Telegram .

"Захистити свої кордони". Більш лицемірної причини для масового вбивства українців не можна шукати. Що ж, після вступу до Північноатлантичного союзу Швеції і Фінляндії, який може відбутися вже в наступні пів року, Кремль отримає НАТО в пів години їзди від Санкт-Петербурга. І це обов'язкові наслідки, якщо країна не вміє аналізувати небезпеки", - заявив Подоляк.

За його словами, в Україні загинули понад 20 тисяч російських солдатів, а зруйнована економіка Росії тримається тільки на продажу сировини.

"Повна політична ізоляція. Вкрай токсична репутація. "Бучанські м'ясники" - це вже вписано в підручники історії. Але "спецоперація" все одно "йде за планом". Що ж це був за план і хто в здоровому глузді його санкціонував? Багатоходівка?",- додав Подоляк.