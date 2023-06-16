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Подоляк про будь-які заклики до діалогу від Росії: цинічний пропагандистський блеф

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П'ятниця 16 червня 2023 17:12
Подоляк про будь-які заклики до діалогу від Росії: цинічний пропагандистський блеф Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Заклики росіян до мирних переговорів з Україною, які звучать на тлі постійних ракетних ударів окупантів, є цинічним пропагандистським блефом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Будь-які заклики до миру і діалогу від російської сторони, що звучать під акомпанемент крилатих і балістичних ракет, не більше ніж цинічний, лицемірний пропагандистський блеф. Хочете миру? Хочете припинення вогню? Цього можна досягти одним дзвінком. Достатньо просто віддати наказ про виведення військ з території чужої суверенної країни", - написав Подоляк.

За його словами, після виведення військ можна буде розмовляти - про правила повоєнного існування, демілітаризовану зону на території Росії та великі компенсації.

Переговори України з Росією

Зазначимо, ще минулого року президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо неможливості переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

При цьому кілька тижнів тому секретар РНБО Олексій Данілов стверджував, що двері для діалогу з Росією зараз зачинені. Це сталося за кілька днів до початку наступальних дій українських захисників на кількох напрямках.

У той же час генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що результати контрнаступу ЗСУ можуть змусити Путіна піти на переговори з Україною.

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