Подоляк про атаки хуситів на кораблі у Червоному морі: беззаконня у світі стає більше

"Глобальна нестабільність зростає. Ще одна масштабна точка військової напруженості - Червоне море, у якому єменські хусити активно знищують міжнародне морське право, міжнародну навігацію", - написав Подоляк.

Він наголосив, що такого беззаконня більшає в різних частинах світу.

"Росія, розпочавши велику війну у Східній Європі/Україні та демонстративно зруйнувавши всю архітектуру глобальної безпеки й глобального права, зневаживши конвенції, міжнародні інститути, показала приклад усім специфічним агресивним режимам: "Сьогодні час безкарних убивств, атак, руйнувань. Атакуйте та вбивайте", - додав радник керівника ОП.

Водночас він зазначив, що Росія часто виступає прямим чи опосередкованим донором, фінансистом, консультантом багатьох ескалацій у різних регіонах, бо вкрай зацікавлена перенаситити країни демократій безліччю конфліктів і в такий спосіб частково відвернути їх від допомоги Україні.

"Висновок простий: повернути світ до правил, до стабільності, до передбачуваності можна лише після краху/програшу путінської Росії. Будь-які інші рішення тільки провокуватимуть інші руйнівні процеси", - додав Подоляк.

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

У листопаді 2023 року хусити в Ємені почали атакувати кораблі в Червоному морі. 16 грудня британський есмінець збив безпілотник, який прямував до торговельного судна.

Раніше ми повідомляли, що Рада Безпеки ООН вимагає від хуситів негайного припинення нападу на кораблі в Червоному морі. ООН також попередила, що ескалація напруженості може призвести до ще більших наслідків.

Також зазначалося, що США та Великобританія успішно відбили найбільшу атаку єменських хуситів на кораблі в Червоному морі.

Сьогодні вночі, 12 січня, Сполучені Штати та Британія за підтримки союзників завдали масованого комбінованого удару по базах та інших військових об'єктах хуситів у Ємені.

Повідомляється, що внаслідок ударів було пошкоджено багато військових об'єктів. Але, як зазначають офіційні представники США, удари завдавалися максимально точно та виважено, щоб уникнути жертв серед мирного населення.

Все, що відомо про нічну атаку по військових об'єктах в Ємені - читайте у матеріалі РБК-Україна.