В Подольском районе Киева взорвали банкомат, полиция открыла дело

В Подольском районе Киева неизвестные взорвали уличный банкомат, забрали оттуда кассеты с наличными и скрылись. По данному факту начато уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции на своей странице в Facebook.

Указано, что ночью около 1:30 в столичную полицию обратился местный житель. Он сообщил, что трое неизвестных взорвали банкомат возле продуктового магазина на улице Выговского. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинолог со служебной собакой и взрывотехники.

"Полицейские осмотрели место преступления, опросили свидетелей, изъяли и проработали видео с камер наблюдения. Предварительно установлено, что правонарушители с помощью газовоздушной смеси взорвали банкомат, оттуда забрали кассеты с деньгами и скрылись", - информируют правоохранители.

В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка фасада здания, сумма ущерба устанавливается.

Уголовное дело начали по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце июня в Харьковской области неизвестные пытались взорвать банкомат, однако завладеть денежными средствами им не удалось.

Как писало РБК-Украина, в Николаеве в феврале неизвестные проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили из него более четверти миллиона гривен.